"الشركة الوطنية للعسل الطبيعي" تحقق المركز الثاني عالميا في جودة العسل

الرؤية-فايزة الكلبانية

حققت الشركة الوطنية للعسل الطبيعي المركز الثاني عالميا وحصولها على الميدالية الفضية في المنظمة الدوليه لاتحاد النحالين (الابيمونديا) كما احتفلت المنظمة بتدشين المؤتمر 46 في كندا بمدينة مونتريال ، ولقد تنافست العديد من دول العالم في هذه المسابقه العالميه المهمه التي تقام كل سنتين في دوله من دول العالم ، ولقد استطاع محمد طارق الشنفري لانتزاع الميداليه الفضيه وتحقيق المركز الثاني من بين أكثر من ١٠٠٠ متنافس من حول العالم ، مؤكدا محمد الشنفري اعتلاء العسل العماني على عرش منصة العالم وذلك بعد أن حقق المركز الثالث في عام ٢٠١٧ بتركيا واليوم في ٢٠١٩ يؤكد جودة العسل العماني في مونتريال بكندا . كما كانت المنافسه قويه جدا مقارنه بالسنوات الماضيه ولقد خضعت جميع عينات العسل للفحص الفيزيائي و الكيميائي لعينات المتسابقين الذين اتو من كل أنحاء العالم . كما أكد محمد الشنفري في المنظمة الدوليه بأن العسل العماني سيظل دائما في الصدارة وذلك لتميز سلطنة عمان بالبيئة المناسبة لتربية النحل وانتاج اجود أنواع العسل . كما ناقشت المنظمة الدوليه العديد من البحوث العلمية والعملية في مجال تربية النحل وكيفيه حمايه النحل حول العالم والطرق الحديثه لإنتاج العسل بمواصفات عاليه . هذا وقد قال محمد الشنفري : انني فخور جدا لرفع راية السلطنة عاليا مجددا العهد للسلطنه بأنني سأظل رافع راية السلطنة في جميع المحافل الدولية ، وسأكون سفير العسل العماني في جميع المحافل الدوليه وكما ابارك لجميع نحالين السلطنة هذا الإنجاز الذي يؤكد أن عمان ستظل في الصدارة في إنتاج اجود أنواع العسل عالميا .