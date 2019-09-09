الإثنين, 09 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"المزايا القابضة" تطرح وحدات للتأجير في "ريزيدانس الموالح"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

"المزايا القابضة" تطرح وحدات للتأجير في "ريزيدانس الموالح"

مسقط - الرؤية

طرحتْ شركة المزايا القابضة مجموعة من الوحدات السكنية للتأجير في مشروعها "مزايا ريزيدانس"، المجمع السكني المتكامل والواقع في أهم المناطق الحيوية في العاصمة مسقط، في ولاية السيب بمنطقة الموالح، والمخصَّص بالدرجة الأولى للمواطن العُماني، وكافة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك للمرة الأولى تماشياً مع الطلب المتواصل من قبل العديد من المواطنين الراغبين في السكن في هذا المشروع المتميز.

وأطلقتْ المزايا القابضة حملتها الترويجية مع بداية الموسم الجديد لتسويق مجموعة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع "مزايا ريزيدانس"، وستبدأ الحملة بمنصة ترويجية على مدار الفترة من 5 ولغاية 18 سبتمبر الجاري في سيتي سنتر مسقط، وستتضمن الحملة عروضا خاصة ومميزات عديدة مقدمة للجمهور العُماني والخليجي، للراغبين في السكن أو الاستثمار.

وتتضمَّن العروض الحصول على سيارة هدية لمشتري أي من الوحدات السكنية في المشروع، والتي تبدأ أسعارها التنافسية من 44,400 ريال عماني، كما تتضمن العروض خططَ سداد مرنة تلائم كافة شرائح المجتمع العماني، ودفعات ميسَّرة تتمثل في 40% دفعة مقدمة و60% دفعات ميسرة حتى نهاية العام 2020 بدون فوائد. في حين ستتضمن عروض التأجير أسعارًا شهرية تنافسية تبدأ من 250 ريالا عمانيا للوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة، و350 ريالا للوحدات من غرفتين، و400 ريال للوحدات من ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى الحصول على شهر مجاناً.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أبريل 2017

"المزايا القابضة" تدشن مشروع المجمع السكني المتكامل "مزايا ريزيدانس" في مسقط

المزيد

18 ديسمبر 2017

إنجاز 59% من المرحلة الأولى لـ"مزايا ريزيدانس الموالح"

المزيد

12 مارس 2018

عروض جذابة من "مزايا ريزيدانس الموالح" في "أوريكس 2018"

المزيد

20 مارس 2018

تسويق ناجح لـ"مزايا ريزيدانس الموالح" في "أوريكس"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

عماني يحصد جائزة شومان للباحثين العرب عن دراسة حول "تطوير التعليم"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة