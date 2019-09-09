"المزايا القابضة" تطرح وحدات للتأجير في "ريزيدانس الموالح"

مسقط - الرؤية

طرحتْ شركة المزايا القابضة مجموعة من الوحدات السكنية للتأجير في مشروعها "مزايا ريزيدانس"، المجمع السكني المتكامل والواقع في أهم المناطق الحيوية في العاصمة مسقط، في ولاية السيب بمنطقة الموالح، والمخصَّص بالدرجة الأولى للمواطن العُماني، وكافة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك للمرة الأولى تماشياً مع الطلب المتواصل من قبل العديد من المواطنين الراغبين في السكن في هذا المشروع المتميز.

وأطلقتْ المزايا القابضة حملتها الترويجية مع بداية الموسم الجديد لتسويق مجموعة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع "مزايا ريزيدانس"، وستبدأ الحملة بمنصة ترويجية على مدار الفترة من 5 ولغاية 18 سبتمبر الجاري في سيتي سنتر مسقط، وستتضمن الحملة عروضا خاصة ومميزات عديدة مقدمة للجمهور العُماني والخليجي، للراغبين في السكن أو الاستثمار.

وتتضمَّن العروض الحصول على سيارة هدية لمشتري أي من الوحدات السكنية في المشروع، والتي تبدأ أسعارها التنافسية من 44,400 ريال عماني، كما تتضمن العروض خططَ سداد مرنة تلائم كافة شرائح المجتمع العماني، ودفعات ميسَّرة تتمثل في 40% دفعة مقدمة و60% دفعات ميسرة حتى نهاية العام 2020 بدون فوائد. في حين ستتضمن عروض التأجير أسعارًا شهرية تنافسية تبدأ من 250 ريالا عمانيا للوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة، و350 ريالا للوحدات من غرفتين، و400 ريال للوحدات من ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى الحصول على شهر مجاناً.