الإثنين, 09 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

وزير الطاقة السعودي الجديد: المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم

الإثنين 09 سبتمبر 2019 05:01 م بتوقيت مسقط

وزير الطاقة السعودي الجديد: المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم

أبوظبي - الوكالات

قال وزير الطاقة السعودي الجديد اليوم الاثنين إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة بأبوظبي "نمضي فيه قدما بحذر... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين".

وشدد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير.

وفي تصريح له على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، قال الأمير عبدالعزيز إن "اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط".

وعبر عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

ولفت إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.

وقال: "السعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، تحالف أوبك+ سيظل قائما على المدى الطويل، يتعين على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك".

وأشار إلى أن الالتزام باتفاق "أوبك بلس" أكبر مما هو مطلوب باستثناء دولتين، وهناك عائلة أكبر هي "أوبك بلس" وننتهج فن الإجماع في القرارات".

وأكد وزير الطاقة السعودي "لا يجوز أن نستأثر بالقرار في أوبك وإن كنا الدولة الأكبر".

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن "آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أميركا والصين، لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق وإنما نحقق التوازن".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أكتوبر 2018

وزير الطاقة السعودي: المملكة في أزمة

المزيد

28 نوفمبر 2018

وزير الطاقة السعودي: لن نخفض إنتاج النفط وحدنا

المزيد

10 مارس 2019

وزير الطاقة الإماراتي: سنواصل خفض إنتاج النفط

المزيد

17 أغسطس 2019

تعليق وزير الطاقة السعودي على الاستهداف الجوي لحقل الشيبة البترولي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان عاجل بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

دولي - أخبار

السُكر يتسبب في 14 حالة وفاة مرورية.. و2802 حادث خلال 2018

المحليات - أخبار

الجابري يستعرض فرص الاستثمار بالسلطنة في ختام معرض الصين والدول العربية

الاقتصاد - محلي

"التجارة والصناعة" تستحدث قسما للتجارة الإلكترونية لتنظيم القطاع وحماية المتعاملين

الاقتصاد - محلي

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

السلطنة أمام "مؤتمر المحيط الهندي": لا بديل عن الجهد الجماعي لضمان سلامة الملاحة البحرية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة