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اليمن: دعوة سعودية إماراتية لوقف القتال ومعالجة "آثار الأزمة"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

 

الرياض - الوكالات

دَعَت السعودية والإمارات، حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي -المعترف بها دوليا- والانفصاليين، إلى وقف كلِّ الأعمال العسكرية في جنوب اليمن.

ودعا البلدان -اللذان يقُودان تحالفا عربيا يُحارب جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن- الانفصاليين المدعُومين من الإمارات والحكومة التي تدعمها السعودية إلى "التهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء"؛ بهدف إنهاء الأزمة بين طرفين يُفترض أنهما حليفان.

وقال بيان مُشترك إنَّ البلدين "يؤكدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية، أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة".

وأضافَ أنهما يعملان على "التهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يُسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

ودعت السعودية الانفصاليين -الذين يريدون إحياء جمهورية جنوب اليمن مجددا- إلى التخلي عن السيطرة على عدن، وعبَّرت عن دعمها للرئيس هادي، وهددت بأنها "ستتعامل بكل حزم". لكنَّ البيان الصادر أمس الأحد قال إنَّ البلديْن أكدا دعمهما "للحكومة الشرعية" في اليمن.

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