ورشة لتقييم برامج ومشروعات "الوطنية للشباب"

مسقط - الرؤية

نفّذت اللجنة الوطنية للشباب ورشةً لتقييم برامج ومشروعات وأنشطة اللجنة الوطنية للشباب، بمشاركة أعضاء الفترة الرابعة للجنة الوطنية للشباب وموظّفي أمانة السر.

وهدفت الورشة إلى مراجعة مشروعات اللجنة خلال الفترة الرابعة (2018- 2020) والإنجازات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عمر الفترة ديسمبر 2018 إلى أغسطس 2019، كما هدفت إلى الوقوف على الأداء المؤسسي للجنة. وانطلقت الورشة بترحيب الدكتور سامي بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الوطنية للشباب في فترتها الرابعة بالمشاركين، مركّزًا على أهميّة تقييم أداء اللجنة بصفة دوريّة في مثل هذه الورش التي تستعرض مخرجات المشروعات التي تترجم أهداف اللجنة الوطنية للشباب المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 117/2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب، من خلال ممارسة اختصاصاتها في المادة السابعة من المرسوم. وأضاف أنّ مثل هذه الورش التي تشترك فيها اللجنة أعضاءً وأمانة سرّ من شأنها أن تناقش واقع وتطلعات الشباب العماني من خلال ما تخرج به برامج اللجنة من نقاط قوّة وضعف وفرص وتحديات.

وانطلقت جلسات الورشة مع فيصل بن علي البوسعيدي رئيس لجنة الدراسات والمتابعة والتقييم عضو اللجنة الوطنية للشباب؛ حيث استعرض أهداف الورشة والبرنامج الزمني لها، وقدّم فيها للأعضاء من رؤساء المشروعات المنصّة لاستعراض ما تمّ إنجازه من كل مشروع، والتحديات التي واجهها، والتوصيات المرفوعة بشأن تلك التحديات سواء بتطوير المشروع أو استبداله أو تجميده.

بعد ذلك، استعرضت أحلام بنت أحمد الحضرمية رئيسة لجنة العلاقات العامة والاتصال تقييم الجانب الإعلامي للجنة من خلال استبانة معدّة لهذا الغرض، شارك فيها أعضاء وموظفو اللجنة.

يشار إلى أن هذه الورشة يجري تنفيذها دوريًا للوقوف على مستجدّات عمل اللجنة وتطويرها أولاً بأول بما يوائم تطلّعات الشباب العماني.