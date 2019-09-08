تغيير اسم متحف غالية للفنون الحديثة إلى "المكان والناس"

مسقط – الرؤية

أعلن مرتضى بن عبدالخالق اللواتي مدير متحف غالية للفنون الحديثة عن تغيير اسم المتحف إلى متحف المكان والناس، وقال إن المسمى الجديد يتناسب مع مقتنيات المتحف وفكرته الرئيسية، مبيناً أن التغيير تمَّ بناءً على رغبة الزوار وبموافقة وزارة التراث والثقافة"،

ويقع متحف المكان والناس بجوار قلعة مطرح التاريخية على الشارع البحري وتسرد مقتنياته ومعروضاته حكاية الإنسان العماني المرتبط ببيئته ومجتمعه وعشقه للتراث وللفن والجمال وقد ترجمت هذه المفردات إلى نقوش وزخارف بديعة في منزله وأدواته، وملابسه ذات الألوان الجميلة، وأعطت تلك المفردات للفضة رونقها وأشكالها المبهرة.

الجدير بالذكر أن المتحف تم افتتاحه رسميا في عام 2011م، وقد قامت بتأسيسه صاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر بن تيمور آل سعيد ويساهم المتحف في إثراء الساحة العمانية الثقافية من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والأدبية والمعارض التشكيلية.