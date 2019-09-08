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استخراج 20 ملعقة وأجسام غريبة من بطن مريض مصري

الأحد 08 سبتمبر 2019 03:55 م بتوقيت مسقط

استخراج 20 ملعقة وأجسام غريبة من بطن مريض مصري

القاهرة - الوكالات

تمكن طاقم طبي مصري من استخراج 20 ملعقة وأدوات مطبخ ومجموعة من فرش الأسنان وسلاسل ذهبية من بطن مريض مصري.

وكشف فريق الأطباء المعالجين، وجود مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية داخل أمعاء مريض عقلي.

وكشفت الفحوص الطبية وجود مجموعة من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، وقد وصل الشاب إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.

وتم على الفور إجراء جراحة عاجلة واستخراج 20 ملعقة، وخاتم ذهب ومجوهرات، و6 فرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة.

وقال إن الشاب ابتلع تلك الأشياء منذ 6 شهور، واستمرت طيلة تلك الفترة داخل بطنه، مضيفا أن والدته اكتشفت اختفاء أعداد كبيرة من الأدوات الخاصة بالمطبخ، وبعض المجوهرات الخاصة بها، ولم تشك في أن ابنها ابتلعها.

وأكد رئيس الطاقم الطبي أن الشاب خضع لجراحة استمرت ساعتين، وتم وضعه تحت الإشراف الطبي للملاحظة، مؤكدا أن حالته أصبحت مستقرة.

 

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