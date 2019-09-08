يوميات امرأة وحيدة على جداول الألوان

صفاء البحيري | مصر

1

أكثر الأشياء إرهاقاً للنفس أن يخيب ظنك في الغد.

2

خذلني في حقي كامرأة فكيف أناديه ب يا رجل.

3

كنا سنكتفي

لولا غواية الأرض

والقدر الطامع فينا.

4

ندور كالفرجار بحثا

ثم نختبئ كلما بدا لنا نور

نسأل السكن

والأجواء جزر

لا مد لنا فيها ولا حضور.

5

الصادق إذا أَمِنَ الحب تأكد أنه ومن حوله به اكتسى

والكاذب إذا أَمِنَ الحب صار بين الناس لبيعه

لأنه بين العري والعري يسكن ...ذاك حاله مسكين .

6

كلما تعلقت بألعاب الساحر

أصابني الفقد

ما العدل؟

وحال الدار مستأجر

وكل الأمن

وُلد بين ضلوع اللين كفيف

ماذا بعد الإفراط في القسوة

إلا ضحايا

وضمور إحساس

وبعض خيال

ممنوع بقوة ضعفنا

من التوظيف.

7

عَبرت الجسر كغيري

وها أنا وحدي على جداول الألوان

كلما سألت عن حقيقة

خَسرت

وكأني لفائف دخان

أسعى بلا وطن.

8

الاعتداء الناعم

هو ضياع لا

وقت نكسة القبول

هو نهج الجانب الآخر

من أهل قابيل .

9

رغم حديثي عنه الدائم

ينطفئ المصباح

و يتعسر الاستمرار

ويسقط الشغف

مَغشِيًّا عليه

رهن قرار

وكأننا في الألم نُفينا

والتداوي بنا

وصمة عار .

10

أتوقع وأسير وراء احتمال

لأكون إحدى ثوابته

بينما أقع في بئر متغيراته

لعل في الإخفاق نفعًا .

11

لم يبق من الإلهام الخفي الظاهر

إلاَّ الفن

هو الإصدار الأخير

لكل ذات

اسْتقرَّ فيها ماء السلام .

12

الدنيا يوميات فحص وتحليل وتجريب وعظات

بين الانتظار المفرغ من القيمة

والقيمة دون انتظار .