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رفض عبور طائرة الرئيس الهندي المجال الجوي لباكستان

السبت 07 سبتمبر 2019 04:10 م بتوقيت مسقط

رفض عبور طائرة الرئيس الهندي المجال الجوي لباكستان

إسلام آباد- الوكالات

أعلنت باكستان السبت أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي مؤخراً.

ويأتي القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن "القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند".

وأوضح قرشي أن "الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى ايسلندا لكننا قررنا عدم السماح له" بذلك، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية بعد اشتباك جوي في فبراير بين البلدين. وأعادت فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية المدنية في يوليو، لتنهي بذلك القيود التي أثرت لشهور على مسارات مهمة في حركة الملاحة الجوية الدولية.

 

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