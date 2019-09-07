السبت, 07 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

قانون جديد يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

السبت 07 سبتمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

قانون جديد يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

لندن - الوكالات

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ويدخل هذا القانون - الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر إلى ثلاثة شهور - حيز التنفيذ الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.

ويأتي هذا التطور في وقت اتفق فيه قادة أحزاب المعارضة البريطانية على التصويت ضد مذكرة يعتزم رئيس الوزراء طرحها على مجلس العموم الاثنين المقبل، وتدعو إلى انتخابات مبكرة منتصف الشهر القادم.

وأكدت المعارضة أنها لن تسمح بتنظيم انتخابات مبكرة قبل ضمان تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل.

من جهته، وصف جونسون رفض أحزاب المعارضة دعوته إلى انتخابات مبكرة "بالمفارقة المثيرة والخطأ السياسي"، مؤكدا أنه قادر على الحصول على اتفاق جديد من بروكسل الشهر المقبل باستخدام قدراته الإقناعية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 نوفمبر 2018

27 دولة تقر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المزيد

28 مارس 2016

250 رجل أعمال يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المزيد

07 مارس 2016

ألمانيا ترى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تسميم" للاقتصاد

المزيد

03 سبتمبر 2019

اضطرابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسحق الإسترليني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين في حريق صهريج بمنطقة غلا الصناعية

المحليات - أخبار

5 وفيات و6 إصابات في حادثين مروريين بثمريت وبدية

المحليات - شرطة

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

البكري يكرم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بدول الخليج

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة