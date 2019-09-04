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باحثون: التوت البري يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

باحثون: التوت البري يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

لندن - العمانية

أفادَ باحثون بريطانيون بأنَّ تناول 150 جراما من التوت البري يوميًّا يُقلِّل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%.

وفي محاولة لمعرفة تأثير تناول التوت البري على الصحة، أجرى الباحثون أبحاثهم على 138 شخصا يعانون من زيادة في الوزن والبدانة تراوحت أعمارهم ما بين 50 و75 مع متلازمة التمثيل الغذائي. ونظر الباحثون في فوائد تناول أجزاء بواقع 150 جراما (وهو ما يُمثل كوبا) مقارنة مع أجزاء 75 جراما (نصف كوب) من التوت الأزرق في صورة مجففة بالتجميد. وأعطيت مجموعة العلاج الوهمي بديلا بلون بنفسجي مصنوعا من الألوان والنكهات الصناعية. ووجد الباحثون أنَّ تناول كوب واحد من التوت يوميا أدى لتحسُّن مستمر في وظائف الأوعية الدموية؛ مما يجعل الفرق كافيا للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تراوحت ما بين 12 و15%.

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