الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

شاهد .. فيديو يتسبب في توقيف مسؤول استخباراتي كويتي في لندن

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 12:47 م بتوقيت مسقط

شاهد .. فيديو يتسبب في توقيف مسؤول استخباراتي كويتي في لندن

الكويت - الوكالات

أعلنت السلطات الكويتية توقيف موظف أمني رفيع عن العمل، بسبب تصرفات "استعراضية" في العاصمة البريطانية لندن، وفق ما أفادت وسائل إعلام كويتية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، أصدر قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل.

وبينما لم يتم الكشف رسميا عن أسباب التوقيف، ذكرت وسائل إعلام أن القرار جاء بسبب استعراض العلي الاثنين الماضي سيارة فارهة في بريطانيا.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة الموقوف مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم ربط وقف العلي عن العمل، والذي تم تعيينه وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير من العام 2017، بانتشار مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهره برفقة البصمان في سيارة فارهة بلندن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يونيو 2017

شاهد فيديو وصور..عدد ضحايا حريق لندن المروع يرتفع الى 58 شخصا

المزيد

27 نوفمبر 2018

مسؤول عسكري كويتي يصل السلطنة

المزيد

28 نوفمبر 2018

النبهاني يستعرض العلاقات مع مسؤول عسكري كويتي

المزيد

15 أبريل 2015

فيديو يتسبب في فصل 4 موظفين بالسعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة