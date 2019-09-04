شاهد .. فيديو يتسبب في توقيف مسؤول استخباراتي كويتي في لندن

الكويت - الوكالات

أعلنت السلطات الكويتية توقيف موظف أمني رفيع عن العمل، بسبب تصرفات "استعراضية" في العاصمة البريطانية لندن، وفق ما أفادت وسائل إعلام كويتية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، أصدر قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل.

وبينما لم يتم الكشف رسميا عن أسباب التوقيف، ذكرت وسائل إعلام أن القرار جاء بسبب استعراض العلي الاثنين الماضي سيارة فارهة في بريطانيا.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة الموقوف مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم ربط وقف العلي عن العمل، والذي تم تعيينه وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير من العام 2017، بانتشار مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهره برفقة البصمان في سيارة فارهة بلندن.