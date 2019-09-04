اليابان ترفض الانضمام لتحالف بحري في الخليج

طوكيو - رويترز

رفضتْ اليابان الانضمامَ إلى الولايات المتحدة في مُهمَّة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، على أنْ تدرس بدلا من ذلك نشر جيشها بشكل مستقل.

وقالتْ صحيفة يوميوري، أمس، رغم أنَّ الولايات المتحدة أهم حلفاء اليابان؛ فقد عززت طوكيو علاقاتها الاقتصادية مع إيران وكانت الشركات اليابانية من كبار مشتري النفط الإيراني، إلى أن أجبرتها العقوبات الأمريكية على الاتجاه إلى موردين آخرين.

وقالتْ الصحيفة -نقلا عن مصادر حكومية لم تذكر أسماءها- إنَّ اليابان تدرس خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي البحرية في مهام لجمع المعلومات في المناطق المحيطة بمضيق هرمز ومضيق باب المندب. وذكرت الصحيفة أن اليابان سوف تدرس أيضا ضم مضيق هرمز إلى منطقة عمل قوات الدفاع الذاتي البحرية.

وسُئل يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، عن تقرير الصحيفة، لكنه رفض ذكر إجراءات محددة تدرسها الحكومة لضمان سلامة السفن اليابانية.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالخطوات الفعالة لضمان سلامة ملاحة السفن اليابانية في الشرق الأوسط، فإننا نفضل النظر إلى الأمر من زوايا متعددة منها استقرار إمدادات النفط الخام، وعلاقات اليابان مع الولايات المتحدة وإيران". وأضاف: "بينما نبحث القضية، نريد الحفاظ على مبدأنا القائم على مواصلة جهدنا الدبلوماسي من أجل تهدئة التوتر واستقرار الوضع في الشرق الأوسط".

ونددت إيران بجهود الولايات المتحدة لإنشاء التحالف، وقالت إنَّ بوسع دول المنطقة حماية الممرات المائية.

وقالت يوميوري إنه من المنتظر أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارا نهائيا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر. وقال سوجا إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة.