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ترامب يحذر الصين من المماطلة في المحادثات التجارية

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

ترامب يحذر الصين من المماطلة في المحادثات التجارية

واشنطن - رويترز

قالَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترامب، أمس، إنَّ المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضِي على ما يرام، لكنَّه حذر من أنه سيتبني موقفا "أكثر تشددا" في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية.

وكتبَ ترامب على تويتر "نبلي بلاء حسنا في مفاوضاتنا مع الصين"، مضيفا أنَّ بكين لا يمكنها تحمل تبعات التلكؤ في المحادثات في ضوء الأضرار التي تلحقها الرسوم الجمركية الأمريكية باقتصادها.

وذكَر ترامب أنه إذا لم تحل الولايات المتحدة والصين خلافهما التجاري، وفاز بفترة رئاسية جديدة، فإن "الاتفاق سيصبح أصعب بكثير! في غضون ذلك، ستنهار سلسلة الإمدادات في الصين وستزول الشركات والوظائف والأموال".

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