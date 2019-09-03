طريقة غريبة لمنع الطلاب من الغش

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تعرض معلم مكسيكي لانتقادات شديدة لأنه أجبر طلاب المدارس الثانوية على ارتداء صناديق من الورق المقوى على رؤوسهم لمنعهم من الغش في الامتحان، بحسب ما نشر موقع "أوديتي سنترال".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك منددة بما قام به المعلم، وكتب بعض الآباء على موقع فيسبوك: "إننا نشجب أعمال الإذلال والعنف البدني والعاطفي والنفسي التي يتعرض لها هؤلاء الطلاب"، و"هذه هي الطريقة التي يستقبل بها لويس خواريز تيكسيس الطلاب ويعاملهم ويُهينهم"، و"بصفتنا آباء مهتمين بالتدريب الأكاديمي لأطفالنا، فإننا نطالب السلطات والمؤسسات التعليمية الفيدرالية التي تضمن حقوق الشباب بالتحرك فورا وإقالة لويس خواريز تكسيس، ونأمل ألا يتم التغاضي عن هذا النوع من العنف ضد الشباب، وأنه يجب على السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات ألا تتجاهل هذا الموظف، وأن يتوقف عن هذا النوع من الإذلال في مكان مخصص للتعلم".

وشارك آلاف المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطلاب وهم يرتدون صناديق من الورق المقوى مع فتحات في العين والتي سمحت لهم فقط بالرؤية الأمامية دون أن يديروا رؤوسهم، ما دفع وسائل الإعلام الرسمية لمناقشة الأمر في البرامج الحوارية. ومع ذلك، وبدلاً من إدانة المعلم، هنأه معظم المستخدمين لإيجاد طريقة فعالة لمنع الغش.

وعند سؤال المعلم من قبل المراسلين المحليين عما حدث، قال إنه في هذا اليوم كان مكلف بالمراقبة بمفرده على عدد كبير من الطلاب الذي لم يبدوا اعتراضا على هذه الطريقة.