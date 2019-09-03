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جدل في إسرائيل بعد تسريب تسجيلات صوتية لنتنياهو

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

جدل في إسرائيل بعد تسريب تسجيلات صوتية لنتنياهو

عواصم - الوكالات

بثت القناة "13" بالتلفزيون الإسرائيلي، تسجيلات صوتية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تفضح تدخله في شؤون الإعلام الإسرائيلي بطريقة مباشرة، برغم أنه لم يكن يوما وزيرا للإعلام.

وسجل صوت نتنياهو وهو يصرخ ويتوعد ويهدد وزير الإعلام الإسرائيلي السابق  أيوب قرا، بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة قد حظر عليه التدخل في شؤون وزارة الإعلام، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء الحوار الحاد بينهما بعد نشر خبر في القناة الإسرائيلية "20"، عزا فيه الوزير قرا إنجازا في المجال الإعلامي إلى الوزيرة السابقة إيليت شاكيد.

وتابعت القناة، أن أمورا أخرى "فظيعة" يقوم بها نتنياهو في "سوق" الإعلام في إسرائيل من أجل أشخاص بعينهم.

وعقب نتنياهو على نشر المكالمات الهاتفية، بقوله: أنا فخور بظهور الحقيقة، والمكالمات تدل على أنني كنت حريصا على الحفاظ على القنوات التلفزيونية من الانهيار والاختفاء.

 

من جهته، قال منافسه رئيس الأركان الأسبق ورئيس تحالف "أزرق ابيض" بيني غانتس، "إن نتنياهو فقد كافة الضوابط المطلوبة للامتثال لتعليمات القانون".

فيما قالت عضو الكنيست من "المعسكر الديمقراطي" ستاف شافير، إن "نتنياهو بذل جهدا هائلا من أجل السيطرة على سوق وسائل الإعلام، من خلال مسؤولين ورشوة محتملة، وكلما تكشفت أدلة على هذه الأعمال، ندرك أنه يوجد هنا رئيس حكومة لا يريد أن يعرف حقيقة أفعاله" الفظيعة.

ونتنياهو مثله مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخوض صراعا دائما مع الصحافة ووسائل الإعلام، لدرجة أنه برر رمي زوجته لقطعة الخبز والملح التي قدمت لها كعربون صداقة أثناء زيارتهما للعاصمة الأوكرانية مؤخرا، بإثارة اهتمام وسائل الإعلام العبرية وجعلها تغطي نبأ هذه الزيارة.

 

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