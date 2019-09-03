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العراق تشتكي الكويت في الأمم المتحدة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 12:42 م بتوقيت مسقط

العراق تشتكي الكويت في الأمم المتحدة

الكويت - الوكالات

أثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ"ردود عملية".

واتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبا "تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"، مبينة أن "بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".

واعتبرت بغداد أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي".

وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامه الشاهين أن "شكوى حكومة العراق ضد الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال!"، مضيفا: "أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة".

كما علقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: "هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلا... الكحل بعين الرمدة خسارة".

 

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