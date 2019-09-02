30 لوحة فنية للتشكيلي عبدالكريم الميمني في "حصاد البذور"

مسقط - العمانية

تنظم صالة ستال للفنون في مقرها بمدينة السلطان قابوس بمحافظة مسقط غدا الأربعاء معرضاً شخصياً للفنان التشكيلي عبدالكريم الميمني بعنوان "حصاد البذور"، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 14 من سبتمبر الجاري 30 لوحة فنية من التجارب الحديثة التي قدمها الفنان التشكيلي عبدالكريم الميمني خلال مسيرته الفنية الممتدة على مدى 25 عاماً والتي يتحدث فيها عن المشاعر والأحاسيس التي تبعثها البذور بعد تشكلها ويقدمها عبر تداعياته الفكرية بأسلوب اختزالي تجريدي تعبيري مبتكر.

ويُعرّف الميمني هذه التجربة الفنية بأنها قادمة من عمق الطفولة فالبذور كانت مثار اهتمامه منذ أمد وكانت تمثل له عنصر الدهشة والمفاجأة لبذرة تخلو من أي مظهر من مظاهر الحياة إلى كائن حي ينمو ويكبر ضمن بيئة مثيرة وكان لتأملاته في عالم النباتات انعكاسات فكرية وأحاسيس متباينة ذات تداخل وارتباط بمجتمع الإنسان.. كما يترك الميمني الحرية للمتلقي لقراءة لوحاته كلا وفق رؤاه ومشاعره التي يستقيها من رموزه الشكلية المتنوعة في مظهرها وألوانها.

وهذا المعرض الشخصي هو السادس للفنان التشكيلي عبدالكريم الميمني الحاصل على بكالوريوس التربية الفنية جامعة السلطان قابوس عام 1997م عمل كرئيس مكتب شؤون الفنانين بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية عضو الجمعية العمانية للفنون التشكيلية ومرسم الشباب نفذ عددا من المعارض الفردية وشارك في العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية مثل هولندا ألمانيا الصين جنوب إفريقيا ليبيا سويسرا السعودية فرنسا الأردن.

وحاز الميمني على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من خلال مشاركاته ومثل السلطنة في عدد من المحافل الدولية. تم اقتناء أعماله في داخل السلطنة وخارجها، له العديد من المقالات المتخصصة في مجال الفن التشكيلي نُشرت في الصحف المحلية.