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ديك يقتل امرأة في أستراليا

الإثنين 02 سبتمبر 2019 04:07 م بتوقيت مسقط

ديك يقتل امرأة في أستراليا

تسبب ديك في قتل امرأة مسنة يبلغ عمرها 76 عاما أثناء جمعها البيض بمزرعتها في ولاية تقع جنوب أستراليا، وذلك بعد أن هاجمها ونقرها في أسفل ساقها مما تسبب بإصابتها بنزف في أوردتها المتمددة وسقوطها على الأرض.

وقال إخصائي علم الأمراض بجامعة أديلايد روجر بيارد إن ديكا شرسا هاجم المسنة عندما توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية مما تسبب في إصابتها بنزف خطير في الأوردة المتمددة (دوالي الساقين).

وأضاف أن هذا الحادث يدفع الأخصائيين والأطباء إلى إدراك مدى إمكانية تعرض كبار السن للخطر، وقال إنه من السهل للغاية تعرض دوالي الساقين للضرر.

ويتمثل دوالي الساقين في توسع وتمدد وتعرج الأوردة السطحية بالساقين، وقد تعود أسباب الإصابة به إلى الوقوف المستمر أو الوراثة أو الحمل المتكرر أو حدوث جلطة بالأوردة العميقة.

وتحتوي الأوردة على صمامات تساعد في الحفاظ على تدفق الدم باتجاه القلب، وإذا حصل ضعف أو تلف فيها قد يتجمع الدم بالأوردة مما يقود لتضخمها وحدوث الدوالي.

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