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بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج

الإثنين 02 سبتمبر 2019 02:21 م بتوقيت مسقط

بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج

 

عواصم - الوكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في تقريرها بأن الطائرات المسيرة البريطانية ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية بمرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وبحسب القناة، فإن القوات الجوية البريطانية تمتلك طائرات مسيرة من طراز "ريبر"، والتي توجد في دولة الكويت وتقوم بعمليات استطلاع عسكرية في كل من العراق وسوريا.

وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.

ودعت بريطانيا، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي.

 

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