بالفيديو.. سرقة سيارة لص أثناء السطو على متجر أمريكي

ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكرت الشرطة في واشنطن أن رجلا أبلغ عن سرقة شاحنته، لتكتشف أنه كان في مكان قريب يسرق متجرًا بنفسه، بحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

واتصل اللص وليام كيلي بالسلطات في حوالي الساعة 6 صباحًا للإبلاغ بأنه ترك مفاتيحه على مقعد شاحنته الصغيرة من طراز "شيفروليه بيك آب 1992" في كينويك، وهي مدينة تبعد 140 ميلًا تقريبًا جنوب غرب سبوكان، وأن "شخص ما سرقها".

وقال كيلي إنه رأى رجلاً يركب دراجة "رأى المفاتيح وسرعان ما رمى دراجته في الشاحنة واستقلها وهرب"، وفقًا لموقع إدارة شرطة كينويك على فيسبوك.

وعندما حققت السلطات في الحادث وفحصت شريط فيديو للمراقبة من المنطقة، لاحظوا وجود "حقيقة جديدة" وهي أن كيلي "كان في الموقع لأنه كان يسرق أشياء من متجر في نفس الشارع".

واحتجزت السلطات كيلي في سجن المقاطعة بناءً على أمر قضائي ووجهت إليه تهمة السطو. وجاري البحث الآن عن سارق سيارته.