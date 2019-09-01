الأحد, 01 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الكاتبة السعودية زينب الخضيري تناقش "الكتابة مؤنثة" في صالون فاطمة العلياني

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

PHOTO-2019-09-01-11-42-05
PHOTO-2019-09-01-11-42-06
الرئيسية

 

البريمي- سيف المعمري

نظم صالون فاطمة العلياني الأدبي أمسية ثقافية بعنوان: "الكتابة مؤنثة"، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي، وذلك بقاعة الندوات بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالبريمي، واستضافت الأمسية الكاتبة الدكتورة زينب الخضيري رئيسة التفرغ الثقافي بالمملكة العربية السعودية، وشهدت حضورا لافتا من المثقفين والأدباء والكتاب والشعراء بالمحافظة، وأدار الأمسية الأديب والكاتب والشاعر خميس قلم.

وبدأ عريف الأمسية التعريف بالضيفة الخضيري والتي تعد من أبرز المثقفات السعوديات وهي أكاديمية في الاقتصاد وكاتبة في عدد من الصحف السعودية ولها عمود أسبوعي في صحيفة الرياض، وهي قاصة وروائية، ولديها إسهامات ومبادرات كثيرة، و8 مؤلفات، ولها مشاركات كثيرة داخل السعودية وخارجها.

وبعد ذلك استعرضت الكاتبة زينب الخضيري مسيرتها في الكتابة، وتطرقت إلى الإسهام الثقافي للمرأة في المجتمع السعودي والعربي، والتحولات التي شهدتها المملكة وكيف عززت من إسهامات المرأة في خدمة مجتمعها في جميع ميادين الحياة.

وأجابت الكاتبة الخضيري عن الاستفسارات المتدفقة من حضور الأمسية والتي تلخصت في المشهد الثقافي السعودي وكذلك العربي، والدور المنوط بالكاتب العربي في التعريف بالثقافة العربية وأهمية العناية بالمفردات والعناصر الثقافية كمورد اقتصادي، والحاجة الملحة لترجمة عناصر التراث ومفردات الثقافة العربية لتتعرف عليها المجتمعات الأخرى.

وفي ختام الأمسية، قام سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وبمعيته الدكتورة فاطمة بنت راشد العليانية بتكريم الكاتبة السعودية ضيفة الأمسية الثقافية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أبريل 2017

صالون فاطمة العلياني يستعرض تجارب الكتابة الصحفية

المزيد

29 أكتوبر 2016

الروائيّة السودانية آن الصافي تستشرف عن مستقبل الكتابة للأجيال الجديدة في صالون فاطمة العلياني

المزيد

14 يناير 2017

صالون فاطمة العلياني ينظم ملتقى الأيام العمانية السعودية مساء غد

المزيد

10 يناير 2017

صالون فاطمة العلياني يعقد ملتقى "الأيام الأدبية العمانية السعودية".. 16 الجاري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة