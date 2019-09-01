الكاتبة السعودية زينب الخضيري تناقش "الكتابة مؤنثة" في صالون فاطمة العلياني

البريمي- سيف المعمري

نظم صالون فاطمة العلياني الأدبي أمسية ثقافية بعنوان: "الكتابة مؤنثة"، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي، وذلك بقاعة الندوات بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالبريمي، واستضافت الأمسية الكاتبة الدكتورة زينب الخضيري رئيسة التفرغ الثقافي بالمملكة العربية السعودية، وشهدت حضورا لافتا من المثقفين والأدباء والكتاب والشعراء بالمحافظة، وأدار الأمسية الأديب والكاتب والشاعر خميس قلم.

وبدأ عريف الأمسية التعريف بالضيفة الخضيري والتي تعد من أبرز المثقفات السعوديات وهي أكاديمية في الاقتصاد وكاتبة في عدد من الصحف السعودية ولها عمود أسبوعي في صحيفة الرياض، وهي قاصة وروائية، ولديها إسهامات ومبادرات كثيرة، و8 مؤلفات، ولها مشاركات كثيرة داخل السعودية وخارجها.

وبعد ذلك استعرضت الكاتبة زينب الخضيري مسيرتها في الكتابة، وتطرقت إلى الإسهام الثقافي للمرأة في المجتمع السعودي والعربي، والتحولات التي شهدتها المملكة وكيف عززت من إسهامات المرأة في خدمة مجتمعها في جميع ميادين الحياة.

وأجابت الكاتبة الخضيري عن الاستفسارات المتدفقة من حضور الأمسية والتي تلخصت في المشهد الثقافي السعودي وكذلك العربي، والدور المنوط بالكاتب العربي في التعريف بالثقافة العربية وأهمية العناية بالمفردات والعناصر الثقافية كمورد اقتصادي، والحاجة الملحة لترجمة عناصر التراث ومفردات الثقافة العربية لتتعرف عليها المجتمعات الأخرى.

وفي ختام الأمسية، قام سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وبمعيته الدكتورة فاطمة بنت راشد العليانية بتكريم الكاتبة السعودية ضيفة الأمسية الثقافية.