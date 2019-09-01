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تكريم الشركات الفائزة في ملتقى الرستاق الشبابي الثاني "تمكين"

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - الرؤية

أُسدِل الستارُ على مُلتقى الرستاق الشبابي الثاني، الذي حمل شعار "تمكين"؛ وذلك تحت رعاية سليمان بن حمود الحراصي مستشار معالي وزيرة التربية والتعليم للدراسات والبحوث، وبحضور بعض أهالي الولاية، وجمع من المشاركين، بقاعة جمعية المرأة العُمانية بالرستاق، تحت إشراف اللجنة الشبابية بنادي الرستاق الرياضي.

وهدفَ المُلتقى إلى تعزيز وتشجيع الشباب لاكتشاف مواهبهم وإبراز وتطوير دورهم في المجتمع، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 45 مشاركاً. وانطلق حفل الختام بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المهندس هارون العوفي كلمة نيابةً عن اللجنة الشبابية، وتوالت فقرات الحفل بعرض مرئي يُلخِّص الملتقى وفعالياته، إضافةً إلى المُلهِم خالد العبري وجرعاته الإيجابية الذي أسبغها في آذان الحضور، والجو الشاعري للشاعر هُشام الصقري. وكان للمذيع محمد نصر البلوشي دور في خلق جو من الحماس في تقديم الحفل. وقالتْ بلقيس الخائفية -إحدى المشاركات في تنظيم الملتقى: إن هذه الليلة هي ليلة المبدعين التي جاءت على نحو الآتي: عشرُ فرق تنافست على أفضل شركتين متكاملة وأفضل شركة في التسويق والترويج، وجاءت هذه الليلة بالمقال الصريح "إن أفكارك اليوم ليست كما كانت قبل سنوات مضت"؛ فالحياة تتغير ومعطياتها أيضًا تتغير فتَغير بإرادتك أنت.

وفي الختام، تمَّ الإعلان عن الشركات التي حازت المرتبة الأولى والثانية، وكانت من نصيب "medical tourism" و"Jawel" على التوالي، كذلك حاز فريق "شُعلة" على أفضل فريق في الترويج.

وقالت رؤى الشقصية -إحدى المنظِّمات للملتقى- إنَّ مُسابقة الشركات شهدت منافسة قوية؛ حيث تميزت جميع الفرق بروح التعاون وحب التعلم، كما صقلت مهام المسابقة مهارات التواصل والاستماع لديهم.

وشهدَ الحفلُ تقديمَ الهدايا التذكارية والشهادات للمشاركين، والداعمين ومقدمي الحفل، فيما قدمت هدية تذكارية من منظمي المُلتقى لراعي الحفل. وتميز الملتقى -في نسخته الثانية- بشمول فعالياته بالجوانب العلمية والعملية، الحوارية والترفيهية، ووجود الشركات كمخرجات للملتقى تحت شعار "تمكين"

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