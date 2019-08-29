الحكومة اليمنية تدين القصف الإماراتي لقواتها

عواصم –الوكالات

اتهمت الحكومة اليمنية أبوظبي بشن غارات جوية استهدفت قوات تابعة لها بالقرب من عدن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان نشره موقع وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الحكومة "تدين القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في محافظة أبين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

وأضاف "تجدد (الحكومة) طلبها بأن توقف الإمارات العربية المتحدة كافة أنواع الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون".

وتابع "نهيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".

وشدد البيان على أن الحكومة اليمنية "تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".