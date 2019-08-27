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إزكي تحتضن "إشراقة إمطي 4" لتعزيز مقومات الجذب السياحي.. الجمعة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 05:00 م بتوقيت مسقط

إزكي تحتضن "إشراقة إمطي 4" لتعزيز مقومات الجذب السياحي.. الجمعة

مسقط - عيسى القصابي

تنطلق، بعد غدٍ الجمعة، فعاليات حفل النسخة الرابعة من "إشراقة إمطي"، والذي يقام ضمن مشروع "تخليد اللحظة الأثرية بالفن"، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم، وتحتضن الحفل ولاية إزكي -ممثلة في قرية إمطي- وذلك في إطار الاهتمام بتوظيف الفن التشكيلي لخدمة المجتمع من خلال إحياء قرية قديمة لتكون وجهة سياحية قادمة تُضاف إلى المواقع السياحية الجاذبة.

وتشرف على البرنامج الفنانة التشكيلية مريم الزدجالية صاحبة الفكرة ومنفذة المشروع، بالتعاون مع أهالي القرية، وعدد من المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص. وقالت الزدجالية: إنَّ "إشراقة إمطي" هي الفعالية الرابعة التي تقام ضمن المشروع بدعم من مؤسسة اكاديمية الفنون العربية، وبجهود الشباب الذين تكاتفوا جميعا وتعاونوا لإظهار هذا الحدث وإبرازه بشكل يليق بمكانة القرية التاريخية.

وتمت دعوة الفنانين التشكيليين المختصين بالألوان المائية لرسم معالم القرية في لوحاتهم، وعرض مجسمات تراثية للحرفي سعيد اليزيدي، إضافة إلى تنظيم مسيرة يتم تنظيمها بجهود وتعاون شباب قرية إمطي تنطلق من دوار باب المنزف وحتى بوابة صباح السوقمة بالقرية، وبمشاركة العديد من الفرق التنظيمية والرياضية والخيالة والدراجات الهوائية والنارية، وستكون هناك سحوبات على الجوائز للمشاركين.

وأضافت الزدجالية: حرصاً منا على مشاركة كافة فئات المجتمع لنشر الوعي، أتت فكرة المبادرة لإقامة فعالية توعوية ممثلة في ثقافة ارتداء السترات الفسفورية مطبوع عليها شعار المشروع وتوزيعها على مستخدمي الطريق من المشاة وراكبي الدراجات؛ بهدف حمايتهم من المخاطر والحوادث المرورية، وكذلك تقديم النصح والإرشاد حول استخدامها، وبيان أهميتها، خاصة أثناء تجوالهم في الليل عند انخفاض مستوى الرؤية والإضاءة؛ مما يعطي تنبيهاً لقائدي المركبات بوجودهم لتفادي وقوع حوادث.

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