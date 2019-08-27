"البيئة" تختتم البرنامج الأول لتأهيل الخريجين الفنيين "معا نحو بيئة نظيفة مستدامة"

مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة البيئة والشؤون المناخية البرنامجَ الأوَّل لتأهيل الخريجين الفنيين، والذي انعقد تحت شعار "معا نحو بيئة نظيفة مستدامة"، تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل البيئة والشؤون المناخية؛ ونُفِّذ البرنامج بتنظيم من الوزارة وبالشراكة مع شركة تنمية نفط عمان، ومجموعة النفط العمانية وأوربك، وشركة ميناء صحار.

واشتمل البرنامج على 4 محاور؛ هي: إطلاع المتدربين على التشريعات والقوانين البيئية وما ينظمها من لوائح تنفيذية، ومحور حول آلية تقييم المشاريع البيئية وفقا لدراسات الأثر البيئي وكيفية إعدادها، ومحور التطبيق الميداني العملي، والمحور الأخير تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في قطاع البيئة.

وألقى محمد بن راشد السنيدي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية، كلمة الوزارة؛ جاء فيها: إننا في وزارة البيئة والشؤون المناخية نؤمن إيماناً مطلقاً بأن التطوير المستمر الذي هو أحد أركان قيم الوزارة الأربعة، هو الأداة التي نحقق بها التميز، والأداة التي نأخذ من خلالها بزمام المبادرات المتفردة. ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة إعداد هذا المشروع لهؤلاء الخريجين، والذين أكملوا فيه مدة شهر كامل، سعينا من خلاله بالتعاون مع شركائنا إلى تسليحهم بمعرفة ومهارات عالية الجودة لإيقافهم على أرضية صلبة، وليكونوا جاهزين وبشكل احترافي للعمل في المجال البيئي في القطاعين العام والخاص، ووفقاً للأسس العلمية وأفضل السبل والممارات المتبعة في العمل في هذين القطاعين؛ حيث اطلع هؤلاء المتدربون على التشريعات والقوانين البيئية وما ينظمها من لوائح تنفيذية، ومن ثم وقفوا على آلية تقييم المشاريع البيئية وفقاً لدراسات تقييم الأثر البيئي، وبعدها تمَّ إلحاقهم بميادين العمل لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.

من جانب آخر، ذكر المهندس ناصر بن سعيد المعمري مدير دائرة البيئة بمجموعة النفط العمانية وأوربك: نشهد اليوم اختتام فعاليات مبادرة "معاً نحو بيئة نظيفة مستدامة"، والتي تعكس الشراكة بين الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية والشركات في القطاع الخاص وتهدف المبادرة لرفد سوق العمل بالكوادر الفنية المؤهلة في القطاع البيئي، ويأتي ذلك من خلال ساعات العمل المخصصة التي تجاوزت 160 ساعة والزيارات الميدانية التي قام بها الطلاب والطالبات.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل الخريجيين وتنمية مهاراتهم وصقلها حتى تتواءم قدراتهم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تعزيز الوعي البيئي لديهم، يُذكر أنَّ البرنامج استقبل 40 خريجا تم تدريبهم بنحو 160 ساعة عمل تدريبية وفق أفضل معايير التاهيل والتدريب.