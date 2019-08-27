"إشراقة كيمجي رامداس" تدعم أنشطة "صيف الرياضة"

مسقط - الرؤية

رعت إشراقة، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، برنامج صيف الرياضة 2019 الذي تنظمّه وزارة الشؤون الرياضية سنويًا منذ عام 2006 في مختلف أنحاء السلطنة.

ويهدف برنامج صيف الرياضة - إلى شغل أوقات الشباب ومختلف الفئات العمرية خلال العطلة الصيفية في الأنشطة الرياضية والتي تعود بالنفع والفائدة عليهم وتساهم في صقل مواهبهم وبناء شخصياتهم ليكونوا أفرادا لهم دور بارز في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في مختلف الجوانب.

وقال نيليش كيمجي، عضو مجلس الإدارة في كيمجي رامداس: تأتي رعايتنا لبرنامج صيف الرياضة ضمن التزامنا الثابت بدعم وتمكين الشباب العماني في مختلف قطاعات الحياة وخاصة الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم البدنيّة والعقليّة والنفسيّة. ونتقدّم بالشكر لوزارة الشؤون الرياضية على مبادراتهم الداعمة للشباب وجهودهم في استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة المدرسية الصيفية في نشاطات هادفة ومفيدة لهم، ونجدد التزامنا بدعمهم بما فيه مصلحة الشباب والمجتمع في مختلف مناطق السلطنة. وأعرب مصطفى أحمد الزدجالي، عضو اللجنة الرئيسية لبرنامج صيف الرياضة ورئيس قسم الدعاية والإعلان بوزارة الشؤون الرياضية عن شكر الوزراة على دعم إشراقة لبرنامج صيف الرياضة، مؤكدًا أهميّة البرنامج في صقل المواهب وتطوير قدرات ومهارات الشباب وأهمية دعم مؤسسات القطاع الخاص لمثل هذه المبادرات المجتمعية والوطنية.

وقال الزدجالي: تنظم وزارة الشؤون الرياضية برنامج صيف الرياضة خلال الإجازة الصيفية كل عام ويستهدف جميع الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، ويشجع الشباب على ممارسة الرياضة وينشر مفهوم الرياضة للجميع ويوفر لهم فرصة لاكتشاف وممارسة مختلف الألعاب الرياضية التي يتضمنها البرنامج. ونناشد مؤسسات القطاع الخاص أن تخطو خطى إشراقة وغيرها من الجهات الداعمة لبرنامج صيف الرياضة للمساهمة في بناء قدرات الشباب في مختلف مناطق السلطنة.

وتضمّنت فعاليات برنامج صيف الرياضة 2019 يوما مفتوحا في كافة محافظات السلطنة وألعاب وأنشطة رياضية مثل تنس الطاولة، والريشة الطائرة، والدراجات الهوائية، وكرة القدم، الأسكواش، واللياقة البدنية، والبولنج، والتجديف الشراعي، إضافة إلى الألعاب العمانية التقليدية. كما تضمّن البرنامج يوما رياضيا للنساء وآخر للرجال.

ومن جهتها، قالت سميرة بنت شنين الشكيلي نائبة رئيس برنامج صيف الرياضة إنّ اليوم يهدف إلى استغلال أوقات الفراغ للممارسين بالطريقة المثلى وتعزيز ممارسة النشاط البدني الذي يلعب دوراً هاما في تنمية النواحي الاجتماعية والجسمية والنفسية للمشاركين. وعلى صعيد مشاركة القطاعات المختلفة في برنامج صيف الرياضة، فقد ساهمت العديد من المؤسسات في البرنامج بصورة إيجابية وفعّالة في إنجاح الأنشطة والفعاليات المختلفة المقدمة لهذا الصيف، وأغتنم هذه الفرصة لتوجيه تحية شكر وتقدير لمجموعة كيمجي رامداس والتي من خلال جناحها للتنمية الاجتماعية "إشراقة" لعبت دورًا كبيرًا في دعم ورعاية برنامج صيف الرياضة، بالإضافة إلى دعمها المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية في السلطنة".