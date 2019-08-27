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بيان غاضب في البرلمان ضد الرئيس الإيراني بسبب ترامب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 م بتوقيت مسقط

بيان غاضب في البرلمان ضد الرئيس الإيراني بسبب ترامب

طهران – الوكالات

أصدر 80 نائبا في البرلمان الإيراني، بيانا اتهموا فيه الرئيس حسن روحاني بمخالفة مواقف المرشد الأعلى، علي خامنئي.

ووردت في البيان الذي أصدره هؤلاء النواب، اتهامات للرئيس روحاني بمخالفة مواقف المرشد الأعلى، والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتساءل النواب من الرئيس:"ما هو سبب اتخاذك مواقف معارضة لمواقف المرشد الأعلى؟ لماذا تسعى للقاء والتفاوض مع شخص وصفته بنفسك سابقا بالمجنون، بينما قال المرشد الأعلى أننا لن نتفاوض مع هذه الإدارة الأمريكية، وأن التفاوض معها سم قاتل؟".

وكان الرئيس روحاني قد صرح مؤخرا بأن طهران لا تستثني التفاوض، إن كان ذلك يصب في مصلحة البلاد.

 

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