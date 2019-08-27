

أنيس البرعصي | ليبيا

كان من المفترض أن ألتقيك في صالة بولينغ

كان من الممكن أن أكون عازف كمان

أو قاتل مأجور متقاعد

كان بودي أن تكوني رسامة أو أي شيء

و لا تسألي

ماذا يفعل العازفون في صالات البولينغ

لأني لاأعرف أيضا

ما الذي سيعجب فتاة غارقة بالألوان

في رجل باهت

‏المهم أننا بعيدا

عن القعمول

و مفترق الدرابيك

صديقاتك الكاذبات

و قروب

أعرفي ضرتك‏

بعيدون جدا عن "لمن فالعرب "

و الإشاعات المعتمة

و الرصاص اليتيم

بعيدون للحد الذي يمكن أن أخبرك

بأني أحبك ببساطة

بينما تتناولين شطيرة سجق

في محطة مترو

و أحلق ذقني

في غرفة هاتف عمومي

و لانحتاج إلى بابانويل

أو سي عبسلام

ليصبح هذا الحب أمر مألوف

كالتبول على سور مدرسة

أو دخول المقبرة

ببندقية .