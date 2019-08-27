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المشاورات السياسية بين البلدين تناقش الفرص الاستثمارية المشتركة

السلطنة وروسيا تؤكدان دعم جهود التعاون وتعزيز السلام والاستقرار في العالم

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

السلطنة وروسيا تؤكدان دعم جهود التعاون وتعزيز السلام والاستقرار في العالم

صلالة - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، معالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية.

وتبادَل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكَّدا أهمية دعم كافة الجهود السلمية لتوثيق عرى التعاون والتفاهم، وبما يُعزز دعائم السلام والاستقرار في العالم. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير ديميتري دوجادكن سفير روسيا الاتحادية المعين لدى السلطنة.

إلى ذلك، عُقِدت بمدينة صلالة، أمس، جلسة المشاورات السياسية بين السلطنة وروسيا الاتحادية. ترأس الجلسة من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، ومن الجانب الروسي معالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية. وتمَّ خلال الاجتماع بحث مُختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي وغيرها من الجوانب التي تخدُم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في البلدين. وعلى الصعيد السياسي، تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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