"أغاني الكاريوكي" تتسبب في انهيار رئة مسن صيني

ترجمة- رنا عبد الحكيم

احتاج رجل يبلغ من العمر 65 عامًا ويعيش في شرق الصين، للذهاب إلى المستشفى بعد جلسة كاريوكي طويلة تسببت له في حالة صحية خطيرة تُعرف باسم "الرئة المنهارة".

وبحسب ما نشره موقع "أوديتي سنترال"، فقد أدرك المسن الشغوف بالكاريوكي أن هناك خطأ ما عندما تعرض لضيق في التنفس وألم حاد على الجانب الأيسر من ظهره، بينما كان يغني أغانيه المفضلة بطريقة "كاريوكي". وكان قد غنى هذه الألحان عالية النبرة من قبل ولم يشعر بأي انزعاج، لكن هذه المرة اختلفت الأمور. إذ لم يستطع الوصول إلى النغمات العالية وعانى من صعوبة في التنفس بشكل واضح.

وقرر المسن الصيني ويدعى وانغ أن يتجاهل تلك الأعراض عند حدوثها، لكن مع عودته للمنزل تضاعف الألم ولم يكن لديه خيار سوى الذهاب إلى المستشفى صباح اليوم التالي. وأخبر بنغ بن فاي الطبيب بقسم الطوارئ في مستشفى نانتشانغ، الرجل المسن أنه عانى من انهيار في الرئة، وطلب الطبيب تفاصيلَ عن السبب الذي قد يقف وراء ذلك. وفور معرفته بماراثون الكاريوكي الأخير، خلص الطبيب إلى أن الغناء العالي هو السبب في انهيار الرئة.

واعترف وانغ أنه على الرغم من أنه كان قد غنى هذه الأغاني من قبل، إلا أنه لم يسبق له أداء 10 مرات على التوالي من قبل، وهذا ما تسبب في انهيار رئته.

وانتشرت قصة الرجل بين عشاق الكاريوكي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وعبر معظم المعلقين عن دهشتهم من احتمال تعرضهم لمشكلة في الرئة بسبب الكاريوكي.