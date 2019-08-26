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4 هواتف محمولة في معدة هندي

الإثنين 26 أغسطس 2019 04:54 م بتوقيت مسقط

4 هواتف محمولة في معدة هندي

 

في حادثة غريبة عثرت الشرطة الهندية على هاتف محمول في معدة سجين تم إيداعه في سجن تيهار في دلهي.

 وكان السجين قد ابتلع هاتف محمول صيني صغير الحجم، حيث أرغمه الأطباء على التقيؤ لإخراجه.

 وفي حالة أكثر إثارة للصدمة، ابتلع سجين آخر الأسبوع الماضي أربعة من هذه الهواتف المحمولة الصغيرة كانت ملفوفة في بلاستيك.

واستطاع الأطباء إخراجها من داخله بجعله يتقيأ 3 مرات إلا أنه ظل يشكو من الألم.

حتى كشفت الأشعة عن وجود هاتف محمول عالق في المستقيم مما اضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية لإزالة الجهاز.

وشنت سلطات تيهار حملة على أجهزة الاتصال المهربة إلى السجن.

وأكد سانديب غويال، المدير العام الجديد لسجون دله ، "أن تفكيك العصابات التي تزود السجناء بالهواتف المحمولة من أولوياته".

في وقت سابق من يوم 16 أغسطس ، عثر أيضاً على هاتف محمول في جناح بالسجن، الذي يضم بعض السجناء البارزين.

 

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