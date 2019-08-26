بالفيديو.. صور "ماكرون المقلوب" تجتاح شوارع فرنسا

باريس- الوكالات

خرج مئات المعارضين لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في فرنسا في مسيرة وهم يحملون صورا رسمية "مسروقة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقلوبة رأسا على عقب.

وتمكن المشاركون في "مسيرة الصور"، كما سميت، أمس الأحد، من الحصول على هذه الصور الرسمية عبر انتزاعها من مقرات البلديات الفرنسية على مدى أشهر.

ونظم المسيرة الداعمة للمناخ والعدالة الاجتماعية ناشطون في مجال البيئة من منظمة "كوب 21" إضافة إلى مجموعتين من الباسك، هما "الترناتيبا" و"بيزي"، وساروا جميعا تحت شعار "أطيحوا بماكرون".

وهتف المشاركون بشعارات ضد الرأسمالية وسياسات المناخ وهم يحملون صور ماكرون بالمقلوب، سائرين في أزقة بايون قرب منتجع بياريتس، حيث تجمع هناك قادة العالم الرأسمالي من أجل قمة (G7).