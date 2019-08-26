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بيان سعودي إماراتي مشترك لفك الاشتباك في اليمن

الإثنين 26 أغسطس 2019 12:45 م بتوقيت مسقط

بيان سعودي إماراتي مشترك لفك الاشتباك في اليمن

عواصم - الوكالات

حثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان لهما كل الأطراف في جنوب اليمن إلى التعاون مع لجنة مشتركة بين البلدين لتحقيق فك الاشتباك هناك، في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا خارجية البلدين، اليوم الاثنين، إلى "سرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وقال إن البلدين "يؤكدان على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن البلدين "يؤكدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، عن تشكيل لجنة بين السعودية ودولة الإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين بجنوب اليمن.

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