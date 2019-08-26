"منظمة الصحة" تبدأ برنامج تقييم النظام الوطني للمعلومات الصحية.. وندوة موسعة لطرح مقترحات التطوير المستقبلية

مسقط - الرؤية

استقبلتْ وزارة الصحة، صباح أمس الأحد، وفدًا من خُبراء مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذي يزُور السلطنة لعدة أيام؛ بهدف الاطلاع وتقييم النظام الوطني للمعلومات الصحية في السلطنة.

وتأتِي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبهدف الوقوف على النظام الوطني للمعلومات الصحية في السلطنة، والتركيز على نقاط القوة في هذا النظام، وتحليل نقاط الضعف للحد منها ومعالجتها. وعقد بديوان عام الوزارة اجتماعٌ مع وفد الخبراء الزائر ترأسه من جانب الوزارة الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات، وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على النظام الوطني للمعلومات الصحية في السلطنة الذي يُعد من الأنظمة المتطورة إقليميًّا؛ وذلك حرصًا من وزارة الصحة -مُمثلة في المديرية العامة للتخطيط والدراسات- على ضمان الحصول على بيانات صحية وطنية ذات جودة عالية. وتعملُ الوزارة مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالسلطنة لتعزيز جودة الإحصاءات الحيوية، علما بأنَّ الوزارة قد تبنت إستراتيجية وطنية للمعلومات والبحوث الصحية في النظرة المستقبلية للنظام الصحي في السلطنة "الصحة 2050"؛ من أجل ضمان استجابة نظام المعلومات الصحية في السلطنة للاحتياجات الوطنية والإقليمية والعالمية للحصول على معلومات صحية موثوقة في الوقت المناسب.

واستعرضَ الاجتماعُ دورَ تقنية المعلومات في تطوير أدوات جمع البيانات الصحية والإنجازات التي تمَّ تحقيقها؛ حيث قام فريقٌ من المديرية العامة لتقنية المعلومات بتقديم عرض موسع عن نظام الشفاء والأنظمة الإلكترونية المعنية بالمعلومات؛ ومنها: نبض الشفاء، ونظام الترصد... وغيرها من الأنظمة المعمول بها في السلطنة.

ويتعاون مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط مع الدول الأعضاء لتحسين نظم المعلومات الصحية والقدرة التحليلية وإعداد التقارير للتغطية الصحية الشاملة، إضافة لدعمها للدول لتطوير نظام المعلومات الصحية ليكون نظاما شاملا وفعالا لرصد المخاطر المتعلقة بالصحة وتتبع الحالة الصحية للفرد والمجتمع، بما في ذلك أسباب الوفاة؛ وذلك ليُسهم بشكل كبير في التخطيط الصحي وصنع السياسات والخطط في التنمية الصحية.

ومن المقرَّر أن يقُوم وفد خبراء مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الزائر، بتقييم ومراجعة نظام المعلومات الصحية في السلطنة من خلال زيارة ميدانية لثلاث محافظات؛ هي: مسقط وظفار وجنوب الباطنة، يرافقهم فيها فريق عمل من المديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة. وستسهم هذه الزيارة الميدانية في تقديم تقييم شامل ومستقل لنظام المعلومات الصحية الحالي في السلطنة؛ سواء للمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للمؤسسات الصحية الخاصة، ويشمل التقييم: مستشفيات ذات رعاية صحية تخصصية، ومراكز صحية ومستشفيات من القطاع الخاص.

وسوف يقوم وفد المنظمة الزائر بزيارة لبعض الشركاء الأساسيين في نظام المعلومات الصحية؛ مثل: الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة لسوق المال، وكلية عمان للعلوم الصحية، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

ومن المرتقب أن تُعقد حلقة عمل وطنية لمدة يومين بمحافظة مسقط تضم مسؤولين من وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة في نظام المعلومات الصحية التي شملها التقييم، بحضور خبراء منظمة الصحة العالمية؛ بهدف الخروج بتوصيات لتطوير النظام في السنوات المقبلة.