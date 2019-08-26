الإثنين, 26 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

في قمة مجموعة السبع: الرئيس الأمريكي يحرج ماكرون بشأن محادثات إيران

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

في قمة مجموعة السبع: الرئيس الأمريكي يحرج ماكرون بشأن محادثات إيران

بياريتس – رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يحصل على تفويض رسمي من زعماء دول مجموعة السبع لتوجيه رسائل إلى إيران، لكنه سيواصل إجراء محادثات مع طهران على مدى الأسابيع المقبلة لتهدئة التوتر.

وقال ماكرون "دار بيننا نقاش أمس بشأن إيران وهذا مكّننا من رسم خطين مشتركين: لا توجد دولة عضو في مجموعة السبع ترغب في امتلاك إيران قنبلة نووية، وكل أعضاء مجموعة السبع مهتمون بشدة بالاستقرار والسلام في المنطقة"، مضيفا أنّه ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كانت لهما مبادرات بخصوص إيران. لكن لم يصدر تفويض رسمي من مجموعة السبع، وبالتالي فهناك مبادرات سيستمر إطلاقها للوصول إلى هذين الهدفين".

وكان مصدر بالرئاسة الفرنسية قد ذكر أنّ زعماء دول المجموعة اتفقوا على ضرورة أن يجري ماكرون محادثات ويوجه رسائل إلى إيران.

وبدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يستخف بجهود الوساطة الفرنسية مع إيران إذ قال إنه رغم سعادته بمساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل مبادراته الخاصة.

ويبذل الزعماء الأوروبيون جهودا مضنية للحيلولة دون مواجهة محتملة بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني. لكن ترامب الذي يتبنى سياسة الضغط على إيران لأقصى حد نفى ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان وقع على بيان بشأن إيران يعتزم ماكرون إعلانه نيابة عن دول مجموعة السبع، قال ترامب للصحفيين "لم أناقش ذلك. لا لم أفعل"، مضيفا أنّ ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لديهما الحرية في الحديث مع إيران. وقال "سنجري اتصالاتنا لكن، كما تعلمون، ليس بوسعي منع الناس من الحديث. إذا أرادوا الحديث، يمكنهم ذلك".

وفي السياق، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعليق أمس على تقارير عن حضور وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى مدينة بياريتس في جنوب غرب فرنسا حيث يجتمع زعماء قمة مجموعة السبع.

وقال موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) الذي يتابع الرحلات الجوية إن طائرة إيرانية حكومية هبطت أمس في بياريتس بجنوب غرب فرنسا حيث يجتمع زعماء دول مجموعة السبع حاليا.  ومطار بياريتس مغلق خلال فترة انعقاد القمة من السبت حتى الاثنين.  وأوضح الموقع أن الطائرة ذاتها كانت قد نقلت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أوسلو وباريس الأسبوع الماضي.

والتقى ماكرون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة مقترحات لاحتواء الأزمة من بينها تخفيف بعض العقوبات الأمريكية أو منح إيران آلية تعويض اقتصادي.

وكان من المقرر أن يناقش ماكرون هذه الأفكار مع ترامب على هامش قمة دول مجموعة السبع التي تضم أيضا بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 سبتمبر 2015

السعودية "مطمئنة" لتأكيدات الرئيس الأمريكي بشأن ضوابط وضمانات الاتفاق النووي مع إيران

المزيد

23 يناير 2017

الدولار يهبط مع تنامي القلق بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي

المزيد

06 مارس 2015

تأييد الكونجرس الأمريكي لنتنياهو "جعجعة" بدون "طحن".. ولا تشريع ملزم لأوباما بشأن إيران

المزيد

04 مارس 2015

إيران ترفض طلب الرئيس الأمريكي تعليق الأنشطة النووية 10 سنوات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"إنارة الطرق بالطاقة الشمسية".. مبادرة أهلية بقرية مري في الرستاق

المحليات - أخبار

أنشطة متنوعة مع انطلاق البرنامج التعريفي للطلاب الجدد في جامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

بدء العمل بلائحة "السلامة ومنع التلوث البحري".. وغرامات المخالفين تصل إلى 5 آلاف ريال

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات": 78 سنة عمرا متوقعا لسكان السلطنة

الاقتصاد - محلي

إبراز أوجه الاستفادة من الطاقة المتجددة في توظيف الباحثين عن عمل ضمن فعاليات "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

إعلان أسفل الأكثر قراءة