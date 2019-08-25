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بطاقة متعددة العملات من البنك الوطني للمسافرين

الأحد 25 أغسطس 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

بطاقة متعددة العملات من البنك الوطني للمسافرين

مسقط – الرؤية

يوفر البنك الوطني العُماني بطاقة بديل للسفر مسبقة الدفع ومتعددة العملات تتيح للعملاء وغير العملاء الفرصة للاستمتاع بتجربة سهلة ومريحة خلال السفر. وتوفر البطاقة لحامليها 9 من العملات العالمية الأكثر رواجاً بما في ذلك الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي إضافة إلى الريال العُماني.

وتعد بطاقة بديل للسفر الرفيق المثالي عند السفر خارج السلطنة لكونها توفر حلاً مرناً وبديلاً للنقد وطريقة آمنة وسهلة لحمل العملات الأجنبية في بطاقة واحدة. وبإمكان مستخدمي البطاقة تعبئتها بالعملة المناسبة للوجهة التي يسافرون إليها وذلك باستخدام تطبيق البنك للخدمات المصرفية بدون الحاجة إلى زيارة محلات الصرافة لتحويل العملات قبل سفرهم.

وقالت مها بنت سعود الرئيسي، رئيسة أعمال البطاقات بقسم القنوات المصرفية بالبنك الوطني العُماني: نلتزم برفد عملائنا بحلولٍ مبتكرة وعصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة، ومع رغبة الكثيرين من الأفراد للسفر خارج السلطنة، يسعدنا أن نوفر لهم بطاقة بديل للسفر مسبقة الدفع لكي نقدم لهم وسيلة سهلة وسريعة للتحكم في نفقاتهم. وعلاوة على ذلك، ستضمن البطاقة لحامليها راحة البال عند إدارة مصاريفهم إذ تجنبهم الخسائر المترتبة نتيجة تغير أسعار الصرف للعملات الأجنبية وتمكنهم من تتبع مشترياتهم من خلال تطبيق الخدمات المصرفية.

وتتيح بطاقات بديل لحامليها إجراء عمليات الشراء والدفع لدى جميع المحلات في جميع أنحاء العالم سواءاً عن طريق أجهزة الدفع أو التسوق الإلكتروني أو السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي دون قلق لأنها مزودة بنظام أمان إلكتروني متطور كالحماية ثلاثية الأبعاد وتقنية الرقاقة الذكية ورمز التعريف الشخصي. بالإضافة إلى خاصية الدفع عن بعد والتي تسمح بإنهاء عملية الدفع بكل آمان ويسر.

ويمكن لغير عملاء البنك الوطني العُماني الحصول على البطاقات بكل سهولة من خلال تحميل تطبيق البنك للخدمات المصرفية وطلب البطاقة واختيار الفرع المناسب لاستلام البطاقة أو الاستمتاع بخدمة التوصيل لعنوان المنزل أو المكتب ودفع رسوم البطاقة باستخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة من أي من البنوك العاملة في السلطنة، أو من خلال زيارة إحدى فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة.

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