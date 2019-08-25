الأحد, 25 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أسئلة

الأحد 25 أغسطس 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

أسئلة


عبد الغني المخلافي | اليمن

ما هذا البياض المختلط بالسواد
والغث المتداخل في الثمين
وسط ليل المجهول الأعمى
وآلاف الأسئلة اللحوحة؟

كيف لي أن أطلق الغناء
من حنجرة مقطوعة الأوتار
وأنسج من الحرف
نشيدا للأفراح
والصوت تصدمه المخاوف ؟

لماذا كلما حاولت
غرس شتلات الفرح
في القلوب الجرداء
أكلتها حشرات الكراهية؟

هل من فسحة
وردية اللّون..
حريرية الملمس
بعيدا عن الشوك المزروع
عند  عتبة كل ابتسامة؟

من يعطي لهذا القلب
مكانا لجناحيه
يتسع للطيران عالياً
دون بنادق صيد
وفخاخ مترصدة
بكل طائر حر ؟

أعليّ أن أداري
التنهدات الحارقة
وأكتم فيض الاحتجاج الجارف
أمام الأنذال اللدودين
وأموت شهيد صمتي
وكبريائي العنيد؟

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 مارس 2016

أسئلة رياضية مُلحة

المزيد

27 مارس 2016

﻿أسئلة مرعبة يجب أن تُطرح

المزيد

17 يوليو 2018

أسئلة مابعد هلسنكي؟

المزيد

02 يوليو 2019

دافعو الضرائب.. أسئلة مُعلقة!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الدعوة إلى تمكين الشباب مجتمعيا وتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في ختام ملتقى "راقٍ بأخلاقي"

المحليات - أخبار

عام دراسي جديد مليء بالعلوم والمعارف والأنشطة

المحليات - تعليم

"التجارة والصناعة" تدشن المرحلة الثانية من مشروع "الإستراتيجية الصناعية 2040"

الاقتصاد - محلي

طلال أبو غزالة لـ"الرؤية": "الدقم" بوابة "أول تابلت عربي" لدول الخليج.. والمنطقة الاقتصادية واعدة بالفرص الاستثمارية

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": حماية التصميمات لمدة 5 سنوات.. و6 أشهر مهلة لسداد الرسوم

الاقتصاد - محلي

"اقتصادية الدقم" تطرح مناقصة تصميم وتصنيع وتشغيل رافعات الرصيف التجاري للميناء

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

البشير يفجر مفاجأة بأولى جلسات محاكمته حول "ملايين السعودية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة