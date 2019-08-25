

عبد الغني المخلافي | اليمن

ما هذا البياض المختلط بالسواد

والغث المتداخل في الثمين

وسط ليل المجهول الأعمى

وآلاف الأسئلة اللحوحة؟

كيف لي أن أطلق الغناء

من حنجرة مقطوعة الأوتار

وأنسج من الحرف

نشيدا للأفراح

والصوت تصدمه المخاوف ؟

لماذا كلما حاولت

غرس شتلات الفرح

في القلوب الجرداء

أكلتها حشرات الكراهية؟

هل من فسحة

وردية اللّون..

حريرية الملمس

بعيدا عن الشوك المزروع

عند عتبة كل ابتسامة؟

من يعطي لهذا القلب

مكانا لجناحيه

يتسع للطيران عالياً

دون بنادق صيد

وفخاخ مترصدة

بكل طائر حر ؟

أعليّ أن أداري

التنهدات الحارقة

وأكتم فيض الاحتجاج الجارف

أمام الأنذال اللدودين

وأموت شهيد صمتي

وكبريائي العنيد؟