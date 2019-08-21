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تهديد جديد من الرئيس الإيراني حول "أمن الممرات المائية"

الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:48 م بتوقيت مسقط

تهديد جديد من الرئيس الإيراني حول "أمن الممرات المائية"

 

طهران- الوكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل.

جاء هذا خلال اجتماع روحاني مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، حسبما ذكر موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت.

وقال روحاني "تعلم القوى العالمية أنه في حالة توقف النفط تماما وانخفاض صادرات إيران النفطية إلى الصفر فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل". وأضاف "لذلك فإن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم".

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