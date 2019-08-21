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إسرائيل: ترامب سيعلن عن الشق السياسي لـ "صفقة القرن" خلال أسابيع

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:39 م بتوقيت مسقط

إسرائيل: ترامب سيعلن عن الشق السياسي لـ "صفقة القرن" خلال أسابيع

عواصم - الوكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشق السياسي من "صفقة القرن" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "ترامب قد يعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع، لكن ذلك يعود إليه بالنهاية".

وقال المسؤول الذي يرافق نتنياهو في زيارته التي اختتمها مساء الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف: "إذا كانت خطة إدارة ترامب تحوي بنودا تتعارض مع مصلحة إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعارضها"، مشيرا إلى أن تل أبيب "أكدت للإدارة الأمريكية أن بعض البنود تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لإسرائيل التي ترفض التنازل عنها، ومن أهمها إخلاء الضفة الغربية من المستوطنين".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على "أن بين هذه البنود أيضا الحفاظ على وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستعارض بقوة عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وكان الرئيس الأمريكي قد رجح الإعلان عن "صفقة القرن" التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 سبتمبر المقبل.

وقام كوشنر بجولة بداية شهر أغسطس الجاري، شملت الأردن ومصر والسعودية والمغرب، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته الاقتصادية ضمن "صفقة القرن"، والتي تنص على ضخ مبالغ تقدر بـ50 مليار دولار للضفة الغربية المحتلة والأردن ومصر ولبنان.

من جهة أخرى، يصف مسؤولون فلسطينيون الخطة الأمريكية للسلام بأنها "خطة إملاءات"، ويعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها "صفقة عار" ولا يمكن أن تمر، كما تم الإعلان مؤخرا عن تعليق تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

 

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