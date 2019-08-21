المفوضية الأوروبية تتمسك بـ"ترتيب أيرلندا" في "بريكست"

بروكسل - رويترز

قالتْ المفوضية الأوروبية إنَّ الترتيب الخاص بأيرلندا هو السبيل الوحيد الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي ولندن لتفادي العودة للحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أرسل خطابا للاتحاد لمطالبة التكتل بحذف الترتيب الخاص بأيرلندا من اتفاق الانفصال.

وقالت ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية -في إفادة صحفية: "لا يقدم الخطاب حلا قانونيا تنفيذيا لمنع العودة للحواجز الحدودية على جزيرة أيرلندا. موقفنا حيال الترتيب الخاص بأيرلندا معروف جيدا... إنه السبيل الوحيد الذي توصل إليه الطرفان حتى الآن للوفاء بهذا الالتزام".

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن الخطاب لم يتضمن "بدائل واقعية" للترتيب المثير للجدل الخاص بأيرلندا. وأضاف في تغريدة: "الترتيب الخاص بأيرلندا ضمان لتفادي الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا، ما لم يتم التوصل إلى بديل أو حتى يحدث ذلك". وتابع: "من يعارضون الترتيب الخاص بأيرلندا ولا يقترحون بدائل واقعية يؤيدون في واقع الأمر إعادة الحدود، حتى إن لم يعترفوا بذلك".