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الموت يغيب الإماراتي حبيب الصايغ

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 05:06 م بتوقيت مسقط

الموت يغيب الإماراتي حبيب الصايغ

أبوظبي- الوكالات

انتقل إلى رحمة الله تعالى ، قبل قليل الشاعر والكاتب الإماراتي، حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب .

ولد الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبد الله الصايغ  في أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة عام 1977 كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن .

عمل في مجالي الصحافة والثقافة ويكتب زاوية يومية في صحيفة الخليج .

نشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية.

وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية

حصل في العام 2004 على جائزة تريم عمران -فئة رواد الصحافة .

وحصل في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تمنح لشاعر.

 

 

 

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