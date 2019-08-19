سامينا بايج.. أول باكستانية تحطم الحواجز وتصل إلى قمة إفرست

يعد تسلق قمة إفرست، أعلى جبل في العالم ويبلغ ارتفاعه حوالي 30000 قدم (8848 مترًا)، حلمًا لكل متسلق جبال محترف وجاد، لكن بالنسبة إلى سامينا بايج الباكستانية الجنسية، فإن للقصة تفاصيل أخرى.

ففي الوقت الذي يتدرب متسلقو الجبال فيه لسنوات للوصول إلى قمة إفرست، لم تستغرق سامينا بايج سوى يومين فقط من التدريب لبلوغ هذه القمة، محطمة رقما قياسيا، بفضل ولادتها وترعرعها بين أعالي القمم الصعبة الأكثر تحديًا في العالم، كما أن أصولها تنحدر من قرية شيمشال (هونزا).

وفي 19 مايو 2013، أصبحت بايج واحدة من أقل من 400 امرأة من جميع أنحاء العالم لتقف على قمة هذا العالم. وتقول بايج: "على جبل افرست لم أكن سامينا، كنت أمثل المرأة الباكستانية. إن لم أجتز الجبل فكيف لي أن أشجع الآخرين؟".

وسامينا هي الباكستانية الوحيدة وأصغر امرأة مسلمة تتسلق قمة إفرست في عمر 21 عامًا فقط في سنة 2013. وكان أخوها علي برفقتها في رحلتها البطولية ليصبح أصغر ذكر باكستاني الجنسية يتسلق تلك القمة الشاهقة.

ومنذ إفرست، لم تتراجع سامينا إلى الوراء، وواصلت رحلتها في تحطيم الحواجز والأرقام القياسية. وفي سنة 2014، قامت بتتويج مسيرتها المذهلة بتسلق سبع قمم أخرى والتي تعتبر الأكثر ارتفاعًا والتي تتوزع في سبع قارات وأولها قمة إفرست، ودينالي في ألاسكا، وكيليمانجارو في تنزانيا، وإلبروس في روسيا، وأكونكاجوا في الأرجنتين، وكارستنسز في اندونيسيا، وفينسون في أنتاركتيكا.

ويقع ثاني أعلى جبل في العالم جبل K-2 في شمال باكستان وهو معروف باسم "سقف العالم"، وحيث تقع 3 أعلى سلاسل جبال على الأرض وهي جبال الهيمالايا، وكاراكوروم، وهندو كوش، والتي تعد أيضًا موطنًا لأكبر وأعلى الأنهار الجليدية على هذا الكوكب من ضمن 5200، ومنها راكابوشي على ارتفاع 7788 مترًا وهو أعلى نهر جليدي في العالم.

وعادة ما يشار إلى جبل K2 بالمسمى "الجبل القاتل" لدرجة الصعوبة الشديدة التي يفرضها الجبل على المتسلقين وفيه أعلى إحصائيات الوفيات ليصبح من أصعب التحديات لمتسلقي الجبال. وقبل تسلق قمة إفرست، تسلقت سامينا جبل K2 بعمر 19 فقط. وتكريمًا لها سمي جبل "تشاشكن سار" بارتفاع 6000 متر باسمها؛ حيث إنّها أول من تسلق الجبل.