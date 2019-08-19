"مسقط للإلكترونيات" تحصد جائزة "ريكو" للشركاء المفضلين

مسقط - الرؤية

فازت شركة مسقط للإلكترونيات (ME)، الموزع الوحيد المعتمد لمنتجات علامة "ريكو" في السلطنة، بجائزة شبكة الشركاء المفضلين (PPN) المرموقة للعام الخامس على التوالي.

وعززت مسقط للإلكترونيات وجودها من خلال صالات عرض في جميع محافظات السلطنة مثل مسقط وصلالة وصحار ونزوى وهذا بشبكتها التي توجد في مراكز الصيانة.

ونجحت شركة مسقط للإلكترونيات في تلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء، تحصل منتجات ريكو خدمة الصيانة في موقعها وفي مراكز صيانة تلبية للاحتياجات المتزايدة للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

ويشمل خط إنتاج "ريكو" ناسخات متعددة الوظائف، طابعات ليزر، أجهزة نسخ رقمية، طابعات إنتاج، حلول إدارة الطباعة والوثائق المُدارة. أثبتت الشركة ريادتها في السوق من خلال تقديم مجموعة كاملة من منتجات التصوير الرقمي المناسبة لأي بيئة عمل في جميع أنحاء العالم.

ومازالت شركة "ريكو" رائدة في الحلول المبتكرة لأماكن العمل، أبرز مثل هذه الشركات التي تعمل بالابتكار في مكان العمل، وقد جاءت كثورة في المكتب الحديث بمنتجاتها وحلولها الحديثة.

وقامت شركة مسقط للإلكترونيات بتوسيع نطاق منتجاتها من خلال الحصول على أعلى طابعات إنتاج لـ"ريكو". كما حققت قفزات هائلة في خدمات الطباعة المدارة الخاصة بها، ولديها العديد من العملاء ذوي السمعة الطيبة في جميع القطاعات والصناعات.

ويشار إلى أن شركة مسقط للإلكترونيات، التابعة لمجموعة اليوسف، ليست الموزعة الوحيدة لشركة "ريكو" في السلطنة فحسب، بل هي أيضًا الشريك لتجارة الحلول الوحيدة المعترف بها لعلامات "ريكو" التجارية في السلطنة. وهو ما يعكس ثقة "ريكو" في شركة مسقط للإلكترونيات منذ سنين. عززت وترعرعت شراكتهما في غضون العقود الثلاثة الماضية.