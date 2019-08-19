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بالفيديو... غضب في أوكرانيا بسبب زوجة نتنياهو

الإثنين 19 أغسطس 2019 02:14 م بتوقيت مسقط

بالفيديو... غضب في أوكرانيا بسبب زوجة نتنياهو

أثارت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو "فضيحة" أثناء مراسم استقبالهما في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" ، فقد أثارت نتنياهو "الفضيحة" على متن الطائرة بعد هبوطها في مطار كييف بسبب عدم ترحيب الطيار بهما عبر مكبر الصور.

 ونهضت زوجة رئيس الوزراء و"طالبت غاضبة بالسماح لها بالدخول إلى قمرة القيادة"، ولكن رجال الأمن منعوها من الدخول، وبعد مرور بعض الوقت، قام قائد الطاقم بالترحيب بالزوجين عبر مكبر الصوت واستقبل سارة نتنياهو.

وعلق مكتب رئيس الوزراء على الحادثة، بقوله: "كان هناك سوء تفاهم تم توضيحه على الفور، ما نشرته وسائل الإعلام هي محاولة "لتشويه" صورة نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن المكتب، قوله: "هذه محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الزيارة الدولية المهمة لرئيس الوزراء".

وفي وقت سابق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه زوجة رئيس الوزراء في كييف وهي تلقي الخبز على الأرض أثناء مراسم استقبالها في العاصمة الأوكرانية.

ويوجد تقليد متّبع في روسيا وأوكرانيا عند استقبال الضيوف بتقديم الخبز والملح كدليل على استضافة واحترام الضيف.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة زوجته سارة نتنياهو بزيارة رسمية إلى أوكرانيا في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس، سيلتقي نتنياهو خلالها بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسيحتفل بذكرى ضحايا المحرقة في حفل أقيم في بابي يار.

 

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