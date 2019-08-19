موسكو ترهن نشر صواريخ جديدة بموقف واشنطن

موسكو - الوكالات

قالَ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، إنَّ روسيا لن تنشر صواريخ جديدة طالما تحلَّت الولايات المتحدة بضبط مماثل للنفس في أوروبا وآسيا؛ وذلك بعد انسحاب واشنطن من معاهدة للأسلحة تعود للحقبة السوفييتية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبتْ رسميًّا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا هذا الشهر بعدما اتهمت موسكو بانتهاكها ونشر نوع محظور من الصواريخ وهو ما ينفيه الكرملين. وانسحبت روسيا أيضا من المعاهدة، لكن شويجو قال إن بلاده لا تعتزم نشر صواريخ جديدة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شويجو قوله لقناة روسيا 24 التليفزيونية: "لا نزال ملتزمين بهذا. ما لم (تنشر واشنطن) مثل هذه المنظومات في أوروبا فلن نفعل أي شيء هنا".

وحظرت المعاهدة الصواريخ التي تُطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر مما حدَّ من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة. وحذَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستبدأ في تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ نووية تطلق من البر إذا بدأت الولايات المتحدة الشيء نفسه بعد انهيار معاهدة الحد من التسلح.