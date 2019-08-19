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الأمم المتحدة تدين قصف قوات شرق ليبيا مطارا مدنيا

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:33 ص بتوقيت مسقط

 

طرابلس - الوكالات

قالتْ الأمم المتحدة إنَّ قوات شرق ليبيا شنت ضربات جوية ألحقت أضرارا جسيمة بمطار مدني لا يُستخدم للأغراض العسكرية في غرب ليبيا.

وقالت قوات شرق ليبيا -الجيش الوطني الليبي- إنَّها قصفت مرتين مطار زوارة الواقع إلى الغرب من طرابلس، وأضافت أنها استهدفت حظائر طائرات تستخدمها طائرات تركية مسيرة. وتأتي الهجمات ضمن حملة في شهرها الخامس الآن لانتزاع السيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا. ويقود الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر المتحالف مع حكومة موازية في الشرق. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -في بيان- إنها زارت مطار زوارة ولم تجد أي أصول أو منشآت عسكرية.

وقال البيان: "تجدد البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة، والتي تسبَّبت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار؛ بما في ذلك مدرج المطار".

وذكر سكان أن الجيش الوطني نفَّذ، مساء أمس الأول، أيضا ضربات جوية استهدفت قاعدة جوية في مدينة مصراتة بغرب ليبيا، وتدافع قوات مصراتة عن طرابلس.

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