السبت, 17 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

سوريا: اتساع نطاق هجوم إدلب.. وفرنسا تدعو لإنهاء القتال فورا

السبت 17 أغسطس 2019 07:30 م بتوقيت مسقط

سوريا: اتساع نطاق هجوم إدلب.. وفرنسا تدعو لإنهاء القتال فورا

 

بيروت - رويترز

قال المرصدُ السوريُّ لحقوق الإنسان ونشطاء محليون، أمس، إنَّ أكثر من 24 مدنيا -منهم 11 طفلا- لقوا حتفهم في غارات جوية على مدى يومين في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه جماعات المعارضة، في تصعيد لهجوم تدعمه روسيا.

وأضافَ المرصدُ أن هجوما جويا في قرية دير في إدلب، صباح أمس، أسفر عن سقوط سبعة قتلى معظمهم أطفال. وكانت ضربات جوية لقرية حاس في إدلب، يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل 13 مدنيا. وأوضح نشطون محليون والمرصد أنَّ من بين القتلى امرأة حبلى. وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى ملاذ آمن بعد فرارهم من مكان آخر.

وقال أحمد الدبيس مدير السلامة والأمن في اتحاد الرعاية الطبية ومنظمات الإغاثة -وهو منظمة خيرية تدعم المرافق الطبية في شمال غرب سوريا- إن نطاق القصف اتسع وطال مناطق سكنية لا توجد بها مناطق عسكرية. وأوضح أنَّ عدد القتلى المدنيين -منذ أواخر أبريل- على يد قوات الحكومة السورية والقوات الروسية تجاوز 730. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنَّ أكثر من 500 مدني لقوا حتفهم خلال القتال.

وقالتْ روسيا وسوريا إنَّ قواتهما لا تستهدف المدنيين، ولكن جماعات مسلحة؛ منها: جبهة النصرة، التي تُعرف اليوم باسم هيئة تحرير الشام. ومحافظة إدلب في شمال غرب سوريا هي جزء من آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة.

من جانبها، دعت فرنسا لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تندد على وجه الخصوص بقصف مخيمات اللاجئين. وعلى مدى الأسبوع الماضي، أحرز الجيش السوري تقدما صوب بلدة خان شيخون في إدلب في تحرك قد يؤدي لتطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة. وحذرت الأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية من كارثة انسانية جديدة في شمال غرب سوريا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 نوفمبر 2016

سوريا: مقتل 10 في غارات جوية على شرق حلب.. وفرنسا تدعو لاجتماع بمجلس الأمن

المزيد

04 أبريل 2017

سوريا: أكثر من 58 قتيلا في هجوم يشتبه أنه بالغاز في إدلب

المزيد

09 أغسطس 2016

سوريا: الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال لإصلاح شبكات المياه والكهرباء بحلب

المزيد

05 أبريل 2017

أمريكا وفرنسا وبريطانيا تقترح قرارا بالأمم المتحدة بشأن هجوم الغاز في سوريا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مواطنون ومقيمون: الإجازات الطويلة فرصة لتنشيط السياحة الداخلية.. ونقص الخدمات أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

وزير الصحة يُدشن وحدة الطب النووي بـ"مركز القلب" وجناح التمريض الخاص في صلالة

المحليات - أخبار

في مهرجان صلالة السياحي.. العيد عيدان

المحليات - أخبار

القصابي: 32 طلبا للاستثمار في "ريسوت الصناعية".. وتوطين 9 مشاريع في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

"المناقصات" يسند مشروعات في 2019 بأكثر من 6 أضعاف قيمة مشاريع 2018

الاقتصاد - محلي

بالصور .. استمرار جهود البحث عن غريق بحر الأشخرة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة