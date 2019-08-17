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رئيس جديد لـ"قناة السويس".. ومميش مستشارا للسيسي

السبت 17 أغسطس 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

رئيس جديد لـ"قناة السويس".. ومميش مستشارا للسيسي

القاهرة - الوكالات

أصدرَ الرئيسُ المصريُّ عبدالفتاح السيسى قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش. وكان ربيع يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس منذ ديسمبر 2016.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، تم تعيين مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ والمنافذ البحرية. وشمل القرار الجمهوري أيضا تعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتولى مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك "قناة السويس الجديدة" حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

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