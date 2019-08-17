تعليق وزير الطاقة السعودي على الاستهداف الجوي لحقل الشيبة البترولي

الرياض – الوكالات

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار مفخخة.

وصرح خالد بن عبد العزيز الفالح بأنه عند السادسة و15 دق من صباح يوم السبت تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن حريقا شب بالوحدة المذكورة تمت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة أن انتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الذي وصفه الإرهابي.

وشدد الفالح بأن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وبين أن استهداف المنشآت الحيوية لا يستهدف المملكة فحسب وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم وبالتالي يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وأفاد الفالح بأن هذا الهجوم يبرز مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران.