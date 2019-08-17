السبت, 17 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تعليق وزير الطاقة السعودي على الاستهداف الجوي لحقل الشيبة البترولي

السبت 17 أغسطس 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

تعليق وزير الطاقة السعودي على الاستهداف الجوي لحقل الشيبة البترولي

 

الرياض – الوكالات

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار مفخخة.

وصرح خالد بن عبد العزيز الفالح بأنه عند السادسة و15 دق من صباح يوم السبت تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن حريقا شب بالوحدة المذكورة تمت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة أن انتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الذي وصفه الإرهابي.

وشدد الفالح بأن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وبين أن استهداف المنشآت الحيوية لا يستهدف المملكة فحسب وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم وبالتالي يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وأفاد الفالح بأن هذا الهجوم يبرز مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أكتوبر 2018

وزير الطاقة السعودي: المملكة في أزمة

المزيد

28 نوفمبر 2018

وزير الطاقة السعودي: لن نخفض إنتاج النفط وحدنا

المزيد

26 فبراير 2019

أول تعليق إسرائيلي على استقالة وزير الخارجية الإيراني

المزيد

24 فبراير 2019

تعليق أول امرأة في تاريخ السعودية تصبح سفيرة للملك برتبة وزير

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

في مهرجان صلالة السياحي.. العيد عيدان

المحليات - أخبار

القصابي: 32 طلبا للاستثمار في "ريسوت الصناعية".. وتوطين 9 مشاريع في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

"المناقصات" يسند مشروعات في 2019 بأكثر من 6 أضعاف قيمة مشاريع 2018

الاقتصاد - محلي

بالصور .. استمرار جهود البحث عن غريق بحر الأشخرة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بجبل طارق .. وطهران تعلق

دولي - أخبار

بلاغ عن غرق شخص في البحر بالأشخرة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة